MAÇ SONUCU Maccabi Fox Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU Maccabi Fox Tel Aviv 67-55 Beko MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Maccabi Fox Tel Aviv 67-55 Fenerbahçe Beko MAÇ ÖZETİ

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beko, Maccabi Fox Tel Aviv'e konuk oldu. Şu ana kadar 4 maçta 3 mağlubiyet alan Sarı-Lacivertliler, mücadeleden 67-55 mağlup ayrıldı.

Beko, Avrupa Ligi 5. hafta maçında 'in Maccabi FOX takımına 67-55 mağlup oldu.

Maça çok kötü başlayan Fenerbahçe Beko, hücumda büyük sıkıntı yaşadığı ilk periyodu 12-6 geride tamamladı.

Düşük şut yüzdesiyle oynayan ve 11 top kaybı yapan sarı-lacivertli takım, ribauntlarda da etkisiz kaldı ve Maccabi FOX'un soyunma odasına 20 sayı farkla önde gitmesine engel olamadı: 41-21

İkinci yarının başında üst üste top kayıpları yapan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada 23 sayı (46-23) geriye düştü. Ali Muhammed ve Williams ile üst üste üç sayılık basketler üreterek 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, Datome ve Vesely ile basket üretmeye devam ederek 29. dakikada farkı 8 sayıya (49-41) indirdi. Maçın 3. periyodunu Maccabi FOX, 52-41 önde geçti.

İlk yarıdaki top kayıplarını aza indiren ve ribauntlarda etkili olan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun 3 sayılık basketiyle 37. dakikada 59-54 ile farkı 5 sayıya kadar indirdi. Kalan dakikalarda savunma ribauntlarında etkisiz kalan sarı-lacivertli ekip, rakibin sayılarına engel olamadı ve sahadan 67-55 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko 4. yenilgisini alırken, Maccabi FOX ise 3. kez kazandı.

  1. 30.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 00:12
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