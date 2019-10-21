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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Dört dörtlük Fener

Dört dörtlük Fener

Bahçeşehir’i 74-60 yenen , 4’te 4 yaptı. Genç isimleriyle coşan sarılacivertlilerde Fransız pivot Lauvergne de 8 ay sonra forma giydi ve 13 sayı attı.

ING Süper Ligi'nin 4. haftasında , konuk ettiği 'ni 74-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler devreyi 33-26 üstün tamamladı. 3. çeyrekte Westermann'la dış atışlardan, Lauvergne'le de pota altından sayılar üreten Sarı Kanarya, final periyoduna 58-41 önde girdi. Son çeyrekte de rahat bir oyun sergileyen Obradovic'in öğrencileri, salondan 74-60 galip ayrılıp ligde kayıpsız yoluna devam etti.

  1. 21.10.2019
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