Dört dörtlük Fener
Bahçeşehir’i 74-60 yenen Fenerbahçe, 4’te 4 yaptı. Genç isimleriyle coşan sarılacivertlilerde Fransız pivot Lauvergne de 8 ay sonra forma giydi ve 13 sayı attı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler devreyi 33-26 üstün tamamladı. 3. çeyrekte Westermann'la dış atışlardan, Lauvergne'le de pota altından sayılar üreten Sarı Kanarya, final periyoduna 58-41 önde girdi. Son çeyrekte de rahat bir oyun sergileyen Obradovic'in öğrencileri, salondan 74-60 galip ayrılıp ligde kayıpsız yoluna devam etti.
- 21.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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