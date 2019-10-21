Dört dörtlük Fener

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 74-60 mağlup etti. Sarı-lacivertliler devreyi 33-26 üstün tamamladı. 3. çeyrekte Westermann'la dış atışlardan, Lauvergne'le de pota altından sayılar üreten Sarı Kanarya, final periyoduna 58-41 önde girdi. Son çeyrekte de rahat bir oyun sergileyen Obradovic'in öğrencileri, salondan 74-60 galip ayrılıp ligde kayıpsız yoluna devam etti.