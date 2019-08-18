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18 Ağustos 2019, Pazar
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Nürnberg'den açıklaması! "Tam aradığımız forvet" haberleri

Nürnberg'den Michael Frey açıklaması! "Tam aradığımız forvet" Fenerbahçe transfer haberleri

görüşmesi yapmak için 'ya giden 'nin İsviçreli futbolcusu için görüştüğü Nürnberg cephesinden açıklama geldi. Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca'nun Frey için söyledikleri dikkat çekti. Palikuca, İsviçreli oyuncu için "Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı..." dedi.

'nin gönderilecekler listesinde bulunan için Nürnberg'den açıklama geldi.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu. Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz. Top için savaşan bir futbolcu. Umarım buraya çabuk alışır ve yardımcı olur.'' sözlerini kullandı.

RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR

Nürnberg ile her konuda anlaşan Frey'in kısa süre içinde Bundesliga 2 ekibi ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan düşen Nürnberg, yeni sezona da kötü başlamış ve 2 maçta 2 yenilgi almıştı.

25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli futbolcu ile toplam 25 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretmişti. Geçen sezon başında 2.5 milyon euroya Zürih'ten edilen Frey, Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalmıştı.

  1. 18.08.2019
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