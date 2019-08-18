Nürnberg'den Michael Frey açıklaması! "Tam aradığımız forvet" Fenerbahçe transfer haberleri
Transfer görüşmesi yapmak için Almanya'ya giden Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey için görüştüğü Nürnberg cephesinden açıklama geldi. Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca'nun Frey için söyledikleri dikkat çekti. Palikuca, İsviçreli oyuncu için "Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı..." dedi.
Fenerbahçe'nin gönderilecekler listesinde bulunan Michael Frey için Nürnberg'den açıklama geldi.
Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, SKY'a yaptığı açıklamalarda ''Frey, hücum hattımıza almak istediğimiz bir oyuncu. Tam aradığımız forvet. Uzun, iri, güçlü, kaslı... Hiç böyle oyuncumuz yok. Onunla birlikte topu ileride rahatça tutabiliriz. Top için savaşan bir futbolcu. Umarım buraya çabuk alışır ve yardımcı olur.'' sözlerini kullandı.
RESMİ İMZALAR BEKLENİYOR
Nürnberg ile her konuda anlaşan Frey'in kısa süre içinde Bundesliga 2 ekibi ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan düşen Nürnberg, yeni sezona da kötü başlamış ve 2 maçta 2 yenilgi almıştı.
25 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı lacivertli futbolcu ile toplam 25 maça çıkarken 5 gol ve 1 asist üretmişti. Geçen sezon başında 2.5 milyon euroya Zürih'ten transfer edilen Frey, Fenerbahçe'de beklentilerin çok uzağında kalmıştı.
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Nürnberg'den Michael Frey açıklaması! "Tam aradığımız forvet" Fenerbahçe transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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