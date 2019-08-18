Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Ağustos 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri... 

Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri... 

İrfan Can Kahveci bombası patlıyor! Bunun yanı sıra transfer yağmuru var... Yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdüren ve transferlerde de son virajları dönen Kanarya'nın gözde transferlerinden Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'den beklenen haber geldi. İşte Fenerbahçe'yi heyecanlandıran haberin ayrıntıları ile 6 yeni transfere dair son dakika...

18 Ağustos 2019 Pazar 12:30 Güncelleme: 18.08.2019 12:31
Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri...

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri peş peşe yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri...

2020 model Kanarya'yı büyük ölçüde inşa eden sarı lacivertli kurmaylara müjdeli haber...

Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri...

Orta saha için dünyanın dört bir yanında temaslarını sürdüren teknik ekibe piyango Türkiye'den!

Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri...

Flaş transferlere rağmen önemli eksikleri bulunan Fenerbahçe'de taraftarlar yönetimi eleştiri yağmuruna tutarken, sarı-lacivertlileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri...

Başakşehir'in 23 yaşındaki millî yıldızı İrfan Can Kahveci'nın Fenerbahçe hamlesi transferi kolaylaştırdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN