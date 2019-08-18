Ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'yi açıkladı! Son dakika transfer haberleri... 

İrfan Can Kahveci bombası patlıyor! Bunun yanı sıra transfer yağmuru var... Yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdüren ve transferlerde de son virajları dönen Kanarya'nın gözde transferlerinden Medipol Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci'den beklenen haber geldi. İşte Fenerbahçe'yi heyecanlandıran haberin ayrıntıları ile 6 yeni transfere dair son dakika...