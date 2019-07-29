Janssen'in transferi resmen duyuruldu

Bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da bulunan ve bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in yeni takımı açıklandı.

25 yaşındaki golcü futbolcu, Meksika Ligi takımlarından Rayados de Monterrey'e transfer oldu. Yıldız oyuncunun bonservisi için 6.3 milyon Euro ödenecek.

Janssen, kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.



