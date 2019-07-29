Janssen'in transferi resmen duyuruldu
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giydiği dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Vincent Janssen, Meksika Ligi takımlarından Rayados de Monterrey'e transfer oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da bulunan ve bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in yeni takımı açıklandı.
25 yaşındaki golcü futbolcu, Meksika Ligi takımlarından Rayados de Monterrey'e transfer oldu. Yıldız oyuncunun bonservisi için 6.3 milyon Euro ödenecek.
Janssen, kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.
- 29.07.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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