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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Janssen'in transferi resmen duyuruldu

Janssen'in transferi resmen duyuruldu

'de kiralık olarak forma giydiği dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan , Meksika Ligi takımlarından Rayados de Monterrey'e oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bonservisi İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da bulunan ve bir dönem 'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı futbolcu 'in yeni takımı açıklandı.

25 yaşındaki golcü futbolcu, Meksika Ligi takımlarından Rayados de Monterrey'e oldu. Yıldız oyuncunun bonservisi için 6.3 milyon Euro ödenecek.

Janssen, kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.


  1. 29.07.2019
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