Sloukas'tan sonra Datome de imzalıyor!
Fenerbahçe'de Yunan guard Kostas Sloukas üç yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Beko, basketbol takımının yıldız isimlerinden Luigi Datome ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas'ın 3 yıllık imza ile takımda kalmasının ardından, takımın bir diğer kilit ismi Luigi Datome ile de görüşmeler başladı.
İtalyan yıldız ve kulüp arasında yeni sözleşme görüşmelerinin start aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe Datome'yi takımda tutarak kemik kadrosunu korumak istiyor.
2015'te sarı-lacivertlilere katılan tecrübeli basketbolcu üç lig şampiyonluğu, bir Euroleague ve iki Türkiye Kupası kaldırdı.
- 01.07.2019
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Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
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