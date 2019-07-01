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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Sloukas'tan sonra Datome de imzalıyor!

Sloukas'tan sonra Datome de imzalıyor!

'de Yunan guard üç yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Beko, basketbol takımının yıldız isimlerinden ile nikah tazelemeye hazırlanıyor.

Beko'da 'ın 3 yıllık imza ile takımda kalmasının ardından, takımın bir diğer kilit ismi ile de görüşmeler başladı.

İtalyan yıldız ve kulüp arasında yeni sözleşme görüşmelerinin start aldığı ifade edilirken, Fenerbahçe Datome'yi takımda tutarak kemik kadrosunu korumak istiyor.

2015'te sarı-lacivertlilere katılan tecrübeli basketbolcu üç lig şampiyonluğu, bir Euroleague ve iki kaldırdı.

  1. 01.07.2019
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