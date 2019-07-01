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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Sloukas'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Sloukas'ın sözleşmesini uzattı

Erkek Basketbol Takımı, başarılı oyun kurucusu 'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Yunan basketbolcu 2015-2016 sezonundan beri sarı-lacivertli formayı giyiyor.

Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda başarılı oyuncusu 'ın kontratını yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2015-2016 sezonundan bu yana formamızı giyen, başarılı oyun kurucumuz Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin üç sezon daha uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşma sağlamıştır. Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir."

  1. 01.07.2019
  2. Güncelleme: 01.07.2019 10:35
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