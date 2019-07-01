Fenerbahçe Sloukas'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda başarılı oyuncusu Kostas Sloukas'ın kontratını yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2015-2016 sezonundan bu yana formamızı giyen, başarılı oyun kurucumuz Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin üç sezon daha uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşma sağlamıştır. Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir."