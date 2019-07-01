Fenerbahçe Sloukas'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, başarılı oyun kurucusu Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Yunan basketbolcu 2015-2016 sezonundan beri sarı-lacivertli formayı giyiyor.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım bu kapsamda başarılı oyuncusu Kostas Sloukas'ın kontratını yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"2015-2016 sezonundan bu yana formamızı giyen, başarılı oyun kurucumuz Kostas Sloukas'ın sözleşmesinin üç sezon daha uzatılması konusunda sporcumuz ile anlaşma sağlamıştır. Kostas Sloukas, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir."
Kostas Sloukas (@kos_slou) ile üç sezon daha!— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) 1 Temmuz 2019
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- 01.07.2019
- Güncelleme: 01.07.2019 10:35
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe Sloukas'ın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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