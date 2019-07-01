Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh kaç yaşında? Sözleşme ve transfer detayları - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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kimdir? 'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh ? Sözleşme ve detayları

Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh kaç yaşında? Sözleşme ve transfer detayları

Transferde hareketli günler yaşayan , İranlı santrfor 'le anlaşmaya vardığını açıkladı. Genç forvet 5 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe'nin transferi duyurmasının ardından Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Nereli? ? Hangi mevkide oynuyor soruları da taraftarlar tarafından aranıyor... Peki, Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Detaylar haberimizde...

, İranlı santrfor 'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe 1. ligi ekiplerinden İstiklal'de forma giyen 17 yaşındaki santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı. Genç forvet Fenerbahçe forması giyecek. Peki, Allahyar Sayyadmanesh kimdir? ? İşte Allahyar Sayyadmanes ile ilgili bilgiler...

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

Allahyar Sayyadmanesh, 29 Haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol kentinde dünyaya geldi. Kariyerine ülkesinin takımı Padideh Sari'de başlayan Allahyar Sayyadmanesh, 2018 yılında Esteghlal FC takımına oldu.

Allahyar Sayyadmanesh, 1 Temmuz tarihinde Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

Sağ ayağına hakim olan 1,82 boyundaki santrfor oyuncusu, gerek duyulduğu halde sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor.

  1. 01.07.2019
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