Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh kaç yaşında? Sözleşme ve transfer detayları
Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'le anlaşmaya vardığını açıkladı. Genç forvet 5 yıl boyunca sarı lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe'nin transferi duyurmasının ardından Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor soruları da taraftarlar tarafından aranıyor... Peki, Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe, İranlı santrfor Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe İran 1. ligi ekiplerinden İstiklal'de forma giyen 17 yaşındaki santrfor Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı. Genç forvet Fenerbahçe forması giyecek. Peki, Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Kaç yaşında? İşte Allahyar Sayyadmanes ile ilgili bilgiler...
ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?
Allahyar Sayyadmanesh, 29 Haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol kentinde dünyaya geldi. Kariyerine ülkesinin takımı Padideh Sari'de başlayan Allahyar Sayyadmanesh, 2018 yılında Esteghlal FC takımına transfer oldu.
Allahyar Sayyadmanesh, 1 Temmuz tarihinde Fenerbahçe kadrosuna katıldı.
Sağ ayağına hakim olan 1,82 boyundaki santrfor oyuncusu, gerek duyulduğu halde sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor.
- 01.07.2019
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar Sayyadmanesh kaç yaşında? Sözleşme ve transfer detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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