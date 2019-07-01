Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri

Geçtiğimiz sezon transferde yapılan hataları tekrarlamak istemeyen ve sıkı çalışmalar yaparak dünyanın dört bir yanından oyuncu taraması yaparak takımı alternatifi bol ve daha çok başarıya aç isimlerden oluşturmak isteyen Fenerbahçe'de yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh'in görüntüsü olay oldu. Oyuncunun sıra dışı hikayesi de dikkat çekiyor...

1 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50 Güncelleme: 01.07.2019 15:56
Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri

Transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren sarı lacivertliler bu konuda adımlarını emin bir şekilde atmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri

UEFA kriterlerine de takılmadan maaş dengesini de kurarak ilerlemek isteyen Fenerbahçe'de yeni transferin paylaşımı olay yarattı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri

O isim transferi resmi açıklamaya kalan Allahyar Seyyadmeneş.

Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri

Lig Berter Haliç Fars takımlarından İstiklal'de forvet pozisyonunda görev yapan İranlı futbolcu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'nin yeni transferi olay oldu! İşte hikayesi ve o görüntü | Son dakika haberleri

Yeni sezona güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, uzun süredir takip ettiği İranlı genç yıldız adayı Allahyar Sayyadmanesh'le 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

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