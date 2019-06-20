Fenerbahçe'de kombine devir sınırı kalktı

Fenerbahçe Kulübü, 2019-20 futbol sezonu için 6 adetle sınırlı olan kombine devir hakkını, taraftardan gelen talepler üzerine kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan geçen yıla göre %15 zamlı olacak kombineler bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak.