Fenerbahçe'de kombine devir sınırı kalktı
Fenerbahçe Kulübü, 2019-20 futbol sezonu için 6 adetle sınırlı olan kombine devir hakkını, taraftardan gelen talepler üzerine kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan geçen yıla göre %15 zamlı olacak kombineler bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak.
Fenerbahçe Kulübü, 2019-20 futbol sezonu için 6 adetle sınırlı olan kombine devir hakkını, taraftardan gelen talepler üzerine kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan geçen yıla göre %15 zamlı olacak kombineler bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Genel satış ise 12 Temmuz'da başlayacak.
- 20.6.2019
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Asım tunç De colo hep pahalı hem de defans yapmayan adamı sevmez Obra...
-
De Colo adım adım Fenerbahçe Beko'ya!
Toplam 2
Yorum
Alparslan Turan Keşke alsalar...
-
Beşiktaş Obi Mikel’den indirim istedi
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK YILLARDIR ALINMASINI İSTEDİĞİM BİR İSİM. ANCAK YAŞI ŞU AN 32 MAKUL ŞARTLARDA OLMASI GEREKİYOR..
Fenerbahçe'de kombine devir sınırı kalktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.