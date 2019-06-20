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20 Haziran 2019, Perşembe
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'de kombine devir sınırı kalktı

Fenerbahçe'de kombine devir sınırı kalktı

Kulübü, sezonu için 6 adetle sınırlı olan kombine devir hakkını, taraftardan gelen talepler üzerine kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan geçen yıla göre %15 zamlı olacak kombineler bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Genel satış ise 'da başlayacak.

Kulübü, sezonu için 6 adetle sınırlı olan kombine devir hakkını, taraftardan gelen talepler üzerine kaldırıldığını açıkladı. Öte yandan geçen yıla göre %15 zamlı olacak kombineler bugünden itibaren satışa çıkıyor. Öncelik yenilemek isteyenlerde olacak. Genel satış ise 'da başlayacak.

  1. 20.6.2019
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