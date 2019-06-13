Son dakika geçtiler... Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Ljubomir Fejsa'da son durum ne?

Yeni sezon çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de gündem transfer... Geçtiğimiz sezon başında taklıma kazandırılan isimlerden büyük ölçüde yarar sağlayamayan sarı lacivertli ekip transferde bu sezon ince eleyip sık dokuyor.

Kanarya'nın uzun bir süredir transfer gündemin olan Ljubomir Fejsa'da son durum ne? Portekiz ekiplerinden Benfica'da forma giyen orta saha için son dakika gelişmesi...

EMRE BOL: TRANSFER MALİYETE TAKILDI

Son dakika açıklamasına göre A Spor ekranlarından transfere dair gelişme paylaşıldı. A Spor yorumcusu Emre Bol: 30 yaşındaki oyuncunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle transferinin zora girdiği kamuoyu ile paylaştı.

Emre Bol, Portekiz temsilcisi Benfica'nın sarı lacivertli kulüpten bu transfer için 8.5 milyon Euro istediğini açıkladı.

"3 YILLIK ANLAŞMA TAMAM"

Ulusal haber ajansları ise; Sırp yıldızın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını ve 3 yıllık imza atılacağını duyurdu.

Yine Ulusal basında yer alan haberlerde ise farklı iddialar mevcut;

Bir gazetede yer alan iddiada, deneyimli oyuncunun transferi bitme aşamasına geldi.

"SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN GELİYOR"

Bazı internet sitelerinde ise sakatlık geçmişi bulunan Ljubomir Fejsa'nın detaylı şekilde sağlık kontrolünden geçeceği ve bu kapsamda yakın zamanda İstanbul'a geleceği ifadeleri yer alıyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI!

Şimdi akıllarda şu sorular var... "Fejsa, Fenerbahçe'ye gelecek mi? Son durum ne?"

Transfere dair net ve resmi bir kaynaktan yapılan açıklama henüz yok.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNAMIŞTI

30 yaşındaki Ljubomir Fejsa, geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta görev yaptı. Portekiz kulübüyle 2021 yazına kadar kontratı olan ön libero şu an Sırbistan'ın Litvanya ile oynayacağı maç için milli takım kampında. Oyuncu geçen sezon Fenerbahçe ile Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynadığı iki maçta 90'ar dakika görev yapmıştı.

PEKİ, LJUBOMIR FEJSA KİMDİR?

Sırbistan'ın Kula kentinde dünyaya gelen 30 yaşındaki futbolcu Fejsa, defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro değerinde.

Hajduk 1912 altyapısında futbola başlayan Fejsa, profesyonel takıma yükseldikten sonra iyi bir performans sergiledi. Hajduk 1912 kulübünde 38 maçta forma giyen Fejsa, 2 gol 2 asistle oynadı.

2008 yılında Partizan kulübüne 1,20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Partizan Belgrad'ta 63 kez forma giyen Fejsa, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

2011 yılında, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Yunanistan ekibi Olimpiakos'un yolunu tutan Fejsa, bu kulüpte de 36 maçta sahaya çıktı ve 1 gol 1 asist kaydetti.

Son transferini 2013 yılında Portekiz ekibi Benfica'ya 4.5 milyon Euro bedelle yaptı.

Benfica'da bugüne kadar 164 kez forma giyen Fejsa, 2 gole imzasını attı.