Alex de Souza Fenerbahçe'de idari, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Sarı-lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Sarı-lacivertli takımın Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçı izlemek için geldiği Türkiye'de uzun yıllar formasını terlettiği eski kulübü Fenerbahçe'yi ziyaret eden Alex de Souza, Can Bartu Tesisleri'nde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular ve tesis personeliyle bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Alex, bol bol sohbet edip hasret giderdi.
Uzun yıllar sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ayak basan Alex, Sarı-lacivertli takımın Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde akşam antrenmanını da izledi.
- 15.2.2019 20:43
- Güncelleme: 15.2.2019 20:46
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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