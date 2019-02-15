Alex de Souza Fenerbahçe'de idari, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi
15 Şubat 2019, Cuma
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Alex de Souza 'de idari, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi

Alex de Souza Fenerbahçe'de idari, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi

'nin eski futbolcusu Alex de Souza, Sarı-lacivertlilerin 'ni gezdi.

Sarı-lacivertli takımın ile oynayacağı maçı izlemek için geldiği 'de uzun yıllar formasını terlettiği eski kulübü 'yi ziyaret eden Alex de Souza, 'nde İdari Menajer Volkan Ballı, Sportif Direktör Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal, teknik heyet, futbolcular ve tesis personeliyle bir araya geldi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Alex, bol bol sohbet edip hasret giderdi.

Uzun yıllar sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne ayak basan Alex, Sarı-lacivertli takımın Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüğü tesislerde akşam antrenmanını da izledi.

  1. 15.2.2019 20:43
  2. Güncelleme: 15.2.2019 20:46
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