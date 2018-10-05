Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu!
Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı mağlup etmesinin ardından gruptaki sıralama değişti
Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-0'la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Anderlecht, Zagreb'e mağlup oldu.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu:
Dinamo Zagreb - 6 puan
Fenerbahçe - 3 puan
Spartak Trnava - 3 puan
Anderlecht - 0 puan
- 4.10.2018 22:03
- Güncelleme: 5.10.2018 01:46
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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