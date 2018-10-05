Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu!
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    'nin grubunda oluşan puan durumu!

    Fenerbahçe'nin grubunda oluşan puan durumu!

    'nin 'yı mağlup etmesinin ardından gruptaki sıralama değişti

    D Grubu'nda , 'yı 2-0'la geçti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Anderlecht, Zagreb'e mağlup oldu.

    Avrupa Ligi D Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu:

    - 6 puan
    Fenerbahçe - 3 puan
    Spartak Trnava - 3 puan
    Anderlecht - 0 puan

    1. 4.10.2018 22:03
    2. Güncelleme: 5.10.2018 01:46
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