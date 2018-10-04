Kadıköyde Ersun Yanal pankartı! - Galeri - Fotomaç
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaştığı maçta Ersun Yanal pankartı açıldı
    4 Ekim 2018 Perşembe, 20:31:22 Güncelleme: 22:02:35
    Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
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    • 217
    Kadıköyde Ersun Yanal pankartı!

    Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaştığı maçta tribünlerde Ersun Yanal pankartı açıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
    • 2
    • 217
    Kadıköyde Ersun Yanal pankartı!

    UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Spartak Trnava ile oynadığı maçının ilk yarısı golsüz sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.

    Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
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    • 217
    Kadıköyde Ersun Yanal pankartı!

    Kale arkası tribünlerinden yükselen tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik etti.

    İşte o pankart ve ilk yarısı oynanan maçtan kareler şu şekilde;

    Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
    • 4
    • 217
    Kadıköyde Ersun Yanal pankartı!
    Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
    • 5
    • 217
    Kadıköyde Ersun Yanal pankartı!
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