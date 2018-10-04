Kadıköyde Ersun Yanal pankartı! - Galeri - Fotomaç
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Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaştığı maçta Ersun Yanal pankartı açıldı
4 Ekim 2018 Perşembe, 20:31:22
Güncelleme: 22:02:35
Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile karşılaştığı maçta tribünlerde Ersun Yanal pankartı açıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin sahasında Spartak Trnava ile oynadığı maçının ilk yarısı golsüz sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi.
Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
Kale arkası tribünlerinden yükselen tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik etti.
İşte o pankart ve ilk yarısı oynanan maçtan kareler şu şekilde;
Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!
Kadıköy'de Ersun Yanal pankartı!