Fenerbahçe daha önce başaramadı!
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    02 Ekim 2018, Salı
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    daha önce başaramadı!

    Fenerbahçe daha önce başaramadı!

    Geride kalan 60 sezonun 21’inde hocasını ligin ortasında değiştiren , hiçbirinde şampiyonluğa ulaşamadı

    tarihinde sonradan gelip şampiyon olan teknik direktör hiç olmadı.

    Son 16 senede sezonu hep başladığı hoca ile bitiren , 2002-03'te ile başladığı sezonda ile devam etmiş ve ligin sonunu Tamer Güney ile getirmişti.

    1999-00 sezonunda ise ile başlayan sezon, MTK Budapeşte'ye Kupası'nda elenilmesi sonrası Zdenek Zeman ile devam etmişti. Pendikspor'a 'nda elenilmesi sonrası bu kez takımın başına Turhan Sofuoğlu getirildi.

    Geride kalan 60 sezonun 21'inde hocasını ligin ortasında değiştiren sarı-lacivertliler, hiçbirinde şampiyon olamadı.

    1. 2.10.2018
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