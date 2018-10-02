Fenerbahçe daha önce başaramadı!
Geride kalan 60 sezonun 21’inde hocasını ligin ortasında değiştiren Kanarya, hiçbirinde şampiyonluğa ulaşamadı
Fenerbahçe tarihinde sonradan gelip şampiyon olan teknik direktör hiç olmadı.
Son 16 senede sezonu hep başladığı hoca ile bitiren Kanarya, 2002-03'te Werner Lorant ile başladığı sezonda Oğuz Çetin ile devam etmiş ve ligin sonunu Tamer Güney ile getirmişti.
1999-00 sezonunda ise Rıdvan Dilmen ile başlayan sezon, MTK Budapeşte'ye UEFA Kupası'nda elenilmesi sonrası Zdenek Zeman ile devam etmişti. Pendikspor'a Türkiye Kupası'nda elenilmesi sonrası bu kez takımın başına Turhan Sofuoğlu getirildi.
Geride kalan 60 sezonun 21'inde hocasını ligin ortasında değiştiren sarı-lacivertliler, hiçbirinde şampiyon olamadı.
- 2.10.2018
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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