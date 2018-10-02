Fenerbahçe tarihinde sonradan gelip şampiyon olan teknik direktör hiç olmadı.

Son 16 senede sezonu hep başladığı hoca ile bitiren Kanarya, 2002-03'te Werner Lorant ile başladığı sezonda Oğuz Çetin ile devam etmiş ve ligin sonunu Tamer Güney ile getirmişti.

1999-00 sezonunda ise Rıdvan Dilmen ile başlayan sezon, MTK Budapeşte'ye UEFA Kupası'nda elenilmesi sonrası Zdenek Zeman ile devam etmişti. Pendikspor'a Türkiye Kupası'nda elenilmesi sonrası bu kez takımın başına Turhan Sofuoğlu getirildi.

Geride kalan 60 sezonun 21'inde hocasını ligin ortasında değiştiren sarı-lacivertliler, hiçbirinde şampiyon olamadı.