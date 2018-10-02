Cocunun menajeri İstanbulda!

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Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a çağrıldı
2 Ekim 2018 Salı, 00:49:12
Güncelleme: 00:55:35
Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti.
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Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Cocu'nun menajeri Rob Janssen'i İstanbul'a davet ettiği iddia edildi.
Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü.
Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi.
Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
Fenerbahçe'de yıllık 1.9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.