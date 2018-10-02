Cocunun menajeri İstanbulda! - Galeri - Fotomaç
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Cocu'nun menajeri İstanbul'da!

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun menajeri İstanbul'a çağrıldı
    2 Ekim 2018 Salı, 00:49:12 Güncelleme: 00:55:35
    Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
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    Cocunun menajeri İstanbulda!

    Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından Fenerbahçe Yönetimi harekete geçti.

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    Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
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    Cocunun menajeri İstanbulda!

    Sarı-lacivertlilerin teknik direktör Cocu'nun menajeri Rob Janssen'i İstanbul'a davet ettiği iddia edildi.

    Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
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    Cocunun menajeri İstanbulda!

    Hollanda basınında da bu gelişmeyle ilgili bilgiler yer alırken, görüşmenin sözleşmenin feshi için yapılacağı ileri sürüldü.

    Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
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    Cocunun menajeri İstanbulda!

    Yönetimin, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinde yer alan ileriye dönük bonuslardan vazgeçmesini isteyeceği ifade edildi.

    Cocu'nun menajeri İstanbul'da!
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    Cocunun menajeri İstanbulda!

    Fenerbahçe'de yıllık 1.9 milyon euro kazanan Cocu'nun gönderilmesi halinde en çok konuşulan konu ödenecek tazminat oldu.

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