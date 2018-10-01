Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri - Galeri - Fotomaç
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Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
Cocu'yu göndermeyi planlayan Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör adayları belirlendi
1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:45:10
Güncelleme: 23:49:02
Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
Fenerbahçe'de beklenen son... Çaykur Rizespor faciasının ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun durumunu görüşmek için toplanan yönetim, yolların ayrılmasına karar verdi.
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Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle de istişare ettikten sonra Süper Lig'de 7 haftada 4 mağlubiyet alan Hollandalı teknik adam ile takımın yürümeyeceği sonucuna vardı.
Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
Ayrılık içinse Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçları beklenecek.
Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
İki karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın Cocu'nun sözleşmesi feshedilecek.
Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
Kontrattaki tazminat tutarı neyse ödenecek. Ardından lige verilecek milli arada yeni teknik adam takımın başına geçecek.