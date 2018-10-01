Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri

    Cocu'yu göndermeyi planlayan Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör adayları belirlendi
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 23:45:10 Güncelleme: 23:49:02
    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
    • 1
    • 25
    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri

    Fenerbahçe'de beklenen son... Çaykur Rizespor faciasının ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun durumunu görüşmek için toplanan yönetim, yolların ayrılmasına karar verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
    • 2
    • 25
    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri

    Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle de istişare ettikten sonra Süper Lig'de 7 haftada 4 mağlubiyet alan Hollandalı teknik adam ile takımın yürümeyeceği sonucuna vardı.

    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
    • 3
    • 25
    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri

    Ayrılık içinse Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçları beklenecek.

    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
    • 4
    • 25
    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri

    İki karşılaşmanın sonucuna bakılmaksızın Cocu'nun sözleşmesi feshedilecek.

    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri
    • 5
    • 25
    Neden Ersun Yanal olmalı? Madde madde nedenleri

    Kontrattaki tazminat tutarı neyse ödenecek. Ardından lige verilecek milli arada yeni teknik adam takımın başına geçecek.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN