Frey yattı – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    yattı

    <a href="/index/frey?id=3c9b9fa7-e7a6-4fe6-9c38-916e8adf6157" class="" rel="tag">Frey</a> yattı
    Sarı-lacivertli kulübün listesine kısa süre önce giren 24 yaşındaki santrafor Michael transferi erken kapandı. Zürih kulübü dün yaptığı açıklamada " takımda kalacak çünkü belirlenen sürede bize kararını bildirmedi" dedi.
    1. 18.8.2018
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