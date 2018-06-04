İşte Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi dün sona erdi. Ali Koç'la girdiği seçim yarışında büyük farkla geride kalan Yıldırım, 20 yılı aşkın süredir devam ettiği Fenerbahçe başkanlık koltuğunu kaybetti. İlk kez 14-15 Şubat 1998'deki genel kurulda 1 oy farkla başkan seçilen Yıldırım, 13. seçimli kongresini yaşadı. Daha önce 8'i olağan, 4'ü olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere 12 kongrenin 7'sinde Aziz Yıldırım tek aday olarak seçime girdi. Yıldırım, 5 genel kurulda ise Vefa Küçük (iki kez), Şadan Kalkavan, Mehmet Ali Aydınlar ve Hulusi Belgü'yü geçerek kongreyi kazanmıştı
- 4.6.2018
-
Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
-
Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
-
İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
İşte Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.