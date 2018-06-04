İşte Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe! – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    İşte döneminde !

    İşte Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe!

    Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım dönemi dün sona erdi. Ali Koç'la girdiği seçim yarışında büyük farkla geride kalan Yıldırım, 20 yılı aşkın süredir devam ettiği Fenerbahçe başkanlık koltuğunu kaybetti. İlk kez 14-15 Şubat 1998'deki genel kurulda 1 oy farkla başkan seçilen Yıldırım, 13. seçimli kongresini yaşadı. Daha önce 8'i olağan, 4'ü olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere 12 kongrenin 7'sinde Aziz Yıldırım tek aday olarak seçime girdi. Yıldırım, 5 genel kurulda ise Vefa Küçük (iki kez), Şadan Kalkavan, Mehmet Ali Aydınlar ve Hulusi Belgü'yü geçerek kongreyi kazanmıştı

    1. 4.6.2018
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