Ali Koç Ümit Özat'ı locasından attırdı mı? Açıklama geldi

Fenerbahçe'de 3 Haziran'da Ülker Stadı'nda yapılacak seçim öncesinde başkan adayları Aziz Yıldırım ile Ali Koç stadyumda son konuşmalarını yaptı.



"ÜMİT ÖZAT'I LOCANDAN ATTIRMADIN MI ALİ KOÇ?"

Gerilimli geçen toplantıda eski defterler açılınca tartışma alevlendi. Aziz Yıldırım, Denizlispor maçında Ali Koç'un Ümit Özat'ı locasından attırdığını söyledi. Aziz Yıldırım'ın "Ümit Özat Denizli maçında kırmızı kart gördü ve senin locana geldi. Siz oyuncuya kötü bir kelime söylediniz ve onu odanızdan attırdınız mı?" sözleri tartışma yarattı.



Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisi ile ilgili söylediği iddialara yanıt verirken, 'Ümit Özat'ı locasından attırdı' iddiasına, "Bir maçtı, maçı tam hatırlamıyorum. Kalecimiz Rüştü'ydü, o zaman Ümit de kaptandı. Kırmızı görmüştü. Ben de locamda seyrediyordum. Ümit Özat da bizim locaya gelmişti. Ümit'in içeride olduğunu bilmiyordum. Bir pozisyon oldu 'Allah belanı versin' tarzı bir şey yaptım. Bir baktım arkadan kaptan geldi. 'Sen napıyorsun' diye geldi ve onu da locadan çıkarttık. Benim korumamın kendisini çıkarttığını söyledi ama benim korumam yoktu. Bu kadar basit" şeklinde yanıt verdi.



ÜMİT ÖZAT'TAN CEVAP!

Ümit Özat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kongre sırasında ismim geçti. Benim hakkımda telefonla bağlanacak denildi ama böyle bir şeye ne gerek vardı nede gerek kaldı. Sayın Ali Koç'un anlattığı gibi olaylarda azıyla fazlasıyla yaşanmıştır ve bu zaten yıllardır bilinen bir olaydı. Ben Fenerbahçe takım kaptanıydım ve o zaman bir arkadaşımı savunmak için yapmam gerekeni yapmışımdır ama acı olan sayın Ali Koçun bu kulübün efsanelerini sayarken para için bu kulübü bırakıp gidenleri efsane ve kulübün temel taşlarından göstermesi üzücüdür. Fenerbahçe'nin iyiliği için ne gerekiyosa o olsun." ifadelerini kullandı.



