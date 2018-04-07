Aziz Yıldırım nasıl "Yılın Spor Adamı" oldu – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    nasıl "Yılın Spor Adamı" oldu

    Aziz Yıldırım nasıl "Yılın Spor Adamı" oldu

    Milliyet'in 'Yılın Spor Adamı' ödülünü kazanan F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu ödülü kulübün elde ettiği 8 büyük başarı nedeniyle aldı. İşte o başarılar:

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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