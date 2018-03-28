Fenerbahçe Evi için girişimler başladı – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    için girişimler başladı

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    Asbaşkan , 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında Palandöken'e yapmayı planladıkları için 'a geldi.

    Asbaşkan , 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında Palandöken'e yapmayı planladıkları için 'a geldi. Burada Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezen Mosturoğlu, daha sonra 'nin yapılacağı bölgede incelemeler yaptı. Sarı-lacivertli yönetici, "Evimiz hem Türk sporuna, hem de F.Bahçe ailesine hizmet verecek" dedi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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