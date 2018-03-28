Fenerbahçe Evi için girişimler başladı
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında Palandöken'e yapmayı planladıkları Fenerbahçe Evi için Erzurum'a geldi.
Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, 'Hedef 1 Milyon Üye' projesi kapsamında Palandöken'e yapmayı planladıkları Fenerbahçe Evi için Erzurum'a geldi. Burada Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni gezen Mosturoğlu, daha sonra Fenerbahçe Evi'nin yapılacağı bölgede incelemeler yaptı. Sarı-lacivertli yönetici, "Evimiz hem Türk sporuna, hem de F.Bahçe ailesine hizmet verecek" dedi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fenerbahçe Evi için girişimler başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.