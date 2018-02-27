Vincent Janssen için Feyenoord iddiası!

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'de yaklaşık 2.5 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent Janssen için Feyenoord harekete geçti.

Feyenoord Report'un haberinde, Janssen'in Feyenoord için çok iyi bir forvet opsiyonu olacağı belirtilirken Feyenoord'un daha önce Janssen'i transfer etmek için hamle yaptığı ancak istediği sonuca ulaşamadığı hatırlatıldı ve Hollanda devinin bu defa istediğini alabileceği ifade edildi.





FR12.nl sitesi ise Hollanda ve Feyenoord'un tanınan futbol adamlarından Hans Kraay Jr.'ın "Jorgensen'in ayrılması halinde Janssen iyi seçenek olur. Ama geçmişte Feyenoord, Janssen'i gençken elinden kaçırmıştı" açıklamalarına yer verdi.







Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen'in Tottenham ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.