Çocuk kulübünde kutlama – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Çocuk kulübünde kutlama

    Çocuk kulübünde kutlama
    2016'da kurulan ve Gençlik Kulübü kuruluşunun 2. yıldönümünü dün kutladı. Ülker Stadı fuaye alanında yapılan ve ücretsiz gerçekleştirilen organizasyonda; çocuklar, gençler ve aileleri için eğlenceli faaliyetler yapıldı. Her yaştan katılımcılarının bir araya geldiği etkinlikte animasyon ekipleri, karaoke, hokey, , jenga, hamuru, ve daha birçok faaliyetlerde eğlenceli anlar yaşandı.
    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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