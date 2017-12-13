Neto: Çalışmaya devam ediyorum

Sarı-lacivertli ekipte kızağa çekilen Luis Neto, durumu hakkında konuştu. Portekizli savunma oyuncusu, "Bu karar tamamen teknik direktörümüz tarafından alınmış bir karardır. Ben bu takımın bir parçası olarak çalışmaya devam edeceğim" dedi. Fenerbahçe ile bu sezon 7 lig maçına çıkan Neto'nun bugün kupada Adana Demirspor'la oynayacağı karşılaşmada ilk 11'de sahada olması bekleniyor.