CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fatih Karagümrük Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz

Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Gaziantep FK karşısında iyi oynadıklarını belirterek, "Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, savaşmaya devam edeceğiz" dedi. İşte o açıklamalar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 16:39
Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Bugün kazanacak şanslar yakaladık. Beraberlik sonucundan mutlu değiliz. Genel anlamda çok iyi bir maç oynadık. Özellikle ilk yarı önemli şanslar yakaladık. Bu şansları değerlendiremedik. Futbolcularıma da söyledim, matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Biz savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

G.Saray'a Bernardo Silva müjdesi!
Osimhen'e Arsenal kancası!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Kardeşliğe nifak! Berat Albayrak ve Turkuvaz Medya'ya "Əxlaqsız" iftira! İsrail'e toz kondurmayan Guliyev sahnede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fırtına'nın Kayseri kafilesi açıklandı!
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milan-Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 16:16
Fırtına'nın Kayseri kafilesi açıklandı! Fırtına'nın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:51
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 15:43
Trabzonspor'da hazırlıklar tamam! Trabzonspor'da hazırlıklar tamam! 15:39
Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI Konyaspor-Kasımpaşa | CANLI 15:35
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi son notlar Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi son notlar 15:20
Daha Eski
Trabzonspor sahasında Karşıyaka'yı yendi! Trabzonspor sahasında Karşıyaka'yı yendi! 15:07
Lyon Paris Saint-Germain maçı bilgileri Lyon Paris Saint-Germain maçı bilgileri 15:01
G.Saray'da Liverpool hazırlıkları başladı! G.Saray'da Liverpool hazırlıkları başladı! 14:56
Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! Tedesco'dan oyuncularıyla kritik toplantı! 14:49
Lille-Lorient maçı bilgileri Lille-Lorient maçı bilgileri 14:14
Osimhen'e Arsenal kancası! Osimhen'e Arsenal kancası! 13:59