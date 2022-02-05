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Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 12:25 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 12:25
Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fatih Karagümrük ile Yeni Malatyaspor zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor 5 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Burak, Biraschi, Alparslan, Biglia, Bistrovic, Toure, Emre, Ahmed Musa, Borini

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Sadık, Awuku, Campi, Hafez, Azubuike, Aabid, Mustafa, Chouiar, Dicko

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