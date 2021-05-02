Ersan Parlatan: “Özlediğimiz bir 3 puandı”

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, Süper Lig'in 39. haftasında Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Çok mutlu olduklarını ifade eden Ersan Parlatan, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Özledikleri bir duyguyu yaşadıklarını kaydeden Parlatan, "Özlediğimiz bir 3 puandı. 6 maçtır kazanamıyorduk. 5-1'lik bir skorla 1-0 geri düşmüşken bunu yakalayarak takımımızın kalitesini, karakterini bugün yansıttığını düşünüyoruz. Maçın başında önde baskı yapmaya çalışan, rakibin oyun kurulumunu rahatsız etmeye çalışan bir görüntü sergilemeye çalıştık. Bunu beceremedik ilk yarım saatlik bölümde. Neticesinde duran toptan 1-0 geriye düştük. Akabinde 3 dakika sonra bizim adımıza 1-1'i yakalamak böyle takımlara karşı çok önemli. Çünkü pas oyunu yapan, rakibi bir şekilde topla birlikte koşturan bir takım olduğu için 1-1'i yakaladıktan sonra daha etkili olduk. Daha doğru işler yaptık. İkinci devrede rakibi kendi ikinci bölgemizde, merkezde kapattık. Etkili olmamalarını sağladık. Son maçlarda yapamadığımız geçiş hücumlarını kazandığımız top sonrası çok olumlu kullandık. Burada da birincisi, topu kapmak çok önemli. İkincisi, topu kaptıktan sonra da doğru pas tercihleri, doğru koşular ve finalinde gole çevirmek bizim adımıza çok önemliydi. Bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Oyuncularımız Galatasaray maçından sonra soyunma odasında kenetlenerek bu maça konsantre oldular. Tabii ki futbol şansı da yanımızdaydı" diye konuştu.