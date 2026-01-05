Svit Seslar’a iki talip var

Süper Lig'de kötü bir dönemden geçen düşme hattındaki Eyüpspor'un yıldızı, Slovenya A Milli Takım oyuncusu Svit Seslar için hem eski kulübü Celje hem de Polonya temsilcisi Rakow resmi transfer teklifi yaptı. Yönetimin, iki kulübün yaptığı resmi teklifleri masaya yatıracağı öğrenildi. 23 yaşındaki 10 numara, bu sezon forma giydiği 11 maçta 2 gol, 3 asist katkısı sağladı.