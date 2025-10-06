CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Eyüpspor Şahin dönemi sona erdi

Şahin dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Şahin dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin ile yollar ayrıldı.

Sezon başında takımın başına geçen Şahin, eflatunsarılılarla ligde çıktığı sekiz maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet elde etti. İstanbul ekibinin teknik direktörü Selçuk Şahin, Kocaelispor maçının ardından istifa talebini yönetime sundu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Sayın Şahin'in istifa talebi, yönetim kurulumuzla yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, gelecekteki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

