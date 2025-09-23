Selçuk Şahin çıkış arıyor

Eyüpspor'un hocası Selçuk Şahin, hakem hatalarından olumsuz etkilendiklerini belirtti. Ligde 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle düşme hattının bir basamak üstünde yer alan eflatun-sarılılar, Göztepe karşılaşmasından 3 puan alarak moral kazanmayı hedefliyor.
Eyüpspor'un hocası Selçuk Şahin, hakem hatalarından olumsuz etkilendiklerini belirtti. Ligde 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle düşme hattının bir basamak üstünde yer alan eflatun-sarılılar, Göztepe karşılaşmasından 3 puan alarak moral kazanmayı hedefliyor.