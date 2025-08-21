CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Eyüpspor Süper Lig ekibi İkas Eyüpspor'dan stat açıklaması:

Süper Lig ekibi İkas Eyüpspor'dan stat açıklaması:

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz"

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig ekibi İkas Eyüpspor'dan stat açıklaması:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadyum'unda yapılacağını duyurdu.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stat arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Reklam - Türk Telekom
F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor!
DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Edson Alvarez'i kadrosuna kattı! Transferde sıcak gelişme...
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Fenerbahçe-Benfica maçı Portekiz basınında!
G.Saray Zaniolo'nun bonservisini belirledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor'dan stat açıklaması Eyüpspor'dan stat açıklaması 14:00
ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! ikas Eyüpspor'dan stadyum açıklaması! 13:27
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 12:58
Edson Alvarez kimdir? Edson Alvarez kimdir? 12:40
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 12:27
Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı Singo'dan Galatasaray'a şok! İşte transfer yanıtı 12:00
Daha Eski
F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! F.Bahçe yıldız isme kavuşuyor! 11:56
Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! Beşiktaş'lı Conor Morgan'dan yeni sezon açıklamaları! 11:44
Filenin Sultanları "ilk" peşinde Filenin Sultanları "ilk" peşinde 11:36
F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! F.Bahçe'de istenmeyen adam oldu! 11:33
Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! Furkan Korkmaz'dan EuroBasket açıklamaları! 11:27
Serdar Adalı TFF binasına geldi Serdar Adalı TFF binasına geldi 11:03