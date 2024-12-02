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Haberler Eyüpspor Arda Turan'dan Galatasaray maçının ardından flaş paylaşım!

Arda Turan'dan Galatasaray maçının ardından flaş paylaşım!

Son dakika spor haberleri... Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan Galatasaray - Eyüpspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 12:01
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Arda Turan'dan Galatasaray maçının ardından flaş paylaşım!

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Genç teknik adam, Galatasaray taraftar grubunun "yuvana hoş geldin Arda Turan" paylaşımını Instagram hikayesinde paylaştı.

Arda Turan ayrıca bu paylaşımına nazar boncuğu ile birlikte sarı kırmızı kalp de koydu.

Eyüpspor'un hocası yaptığı bir başka paylaşımda ise "Bu muhteşem karşılama için çok teşekkür ederim, beni çok duygulandırdınız." ifadelerini kullandı.

Başarılı çalıştırıcının bu paylaşımı, Galatasaray taraftarları tarafından beğeni topladı.

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