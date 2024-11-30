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Haberler Eyüpspor Eyüpsporlu Robin Yalçın'dan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!

Eyüpsporlu Robin Yalçın'dan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın Eyüpspor'u konuk edeceği maçı öncesi Eyüpspor'dan Robin Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara cevap verdi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 10:08
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Eyüpsporlu Robin Yalçın'dan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!

Eyüpspor forması giyen Robin Yalçın, sosyal medya hesabından Galatasaray maçı öncesi bilerek sarı kart gördükleri yönündeki iddialara yanıt verdi.

Yalçın, cezalı duruma düşen diğer takım arkadaşları Ahmed Kutucu ve Melih Kabasakal ile günün idmanından bir fotoğraf paylaşarak "Bazı yorumcuların bilerek sarı kart gördüğümüze dair iddialarına tepkimiz" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Eyüpspor'un Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybettiği maçta kart ceza sınırında bulunan oyuncular Ahmed Kutucu, Robin Yalçın ve Melih Kabasakal sarı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düşmüşlerdi.

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