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Haberler Eyüpspor

Eyüpspor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Eyüpspor'un sahasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 17:20
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Eyüpspor - Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Eyüpspor'un sahasında oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Arda, Viana, Saborit, Ndiaye, Furkan, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Okereke

EYÜPSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Gaziantep FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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