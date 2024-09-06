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TRANSFER HABERİ - Eyüpspor Ruben Vezo'yu kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Olympiakos forması giyen 30 yaşındaki Portekizli stoper Ruben Vezo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 11:02
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TRANSFER HABERİ - Eyüpspor Ruben Vezo'yu kadrosuna kattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan ligin yeni ekibi son olarak Olympiakos forması giyen 30 yaşındaki Portekizli stoper Ruben Vezo'yu renklerine bağladı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada; ikas Eyüpspor'umuz, Ruben Vezo'nun kiralık transferi için kulübü Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: Ruben Vezo, önemli kariyere sahip önemli bir oyuncu. Bizim de stoper mevkisinde sayısal olarak bir eksikliğimiz vardı. Ruben ile o bölgemizi güçlendirmiş olduk. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Olympiakos Sportif Direktörü Dimitris Karpetopoulosn'e teşekkür ediyorum. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum. Ruben Vezo: Burada olduğum için çok mutluyum. Bu kulüp ve taraftar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sıcak karşılama için herkese teşekkür ederim. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonki hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız. Ruben Vezo'ya 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz. ifadeleri yer aldı.

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