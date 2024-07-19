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Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

Son dakika spor haberleri... Eyüpspor'da Arda Turan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Turan, "Türkiye'de futbolu değiştireceğim." dedi. İşte Turan'ın açıklamaları...

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 00:30
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Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, The Athletic'e açıklamalarda bulundu. Turan, Eyüpspor'un Türkiye'de futbolu değiştireceğini söyledi.

Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

"Teknik direktör Arda, oyuncu Arda ile nasıl anlaşırdı?" sorusunda Arda Turan, "Çok kolay olurdu. Zeki bir oyuncuydum. İletişime açık, oyun taktiklerine her zaman açıktım. Biraz agresif olmam benim için dezavantaj ama teknik direktör olarak durumu idare etmem gerekseydi yapabilirdim." şeklinde yanıt verdi.

Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

"Daha dikkatli ve sakin olabilirdim ama Arda o Arda değil artık. Agresifliği benden çıkarırsanız oyun tarzımı kaybederim. Sevdiğiniz oyuncuyu değiştirmeye çalışırsanız artık onu sevmiyorsunuz demektir. Oyuncuyken çok fazla baskı hissetmedim. Yeteneklerime çok güveniyordum."

Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

"Leicester'ın Premier Lig'i kazanması, Bursaspor'un Süper Lig'i kazanmasına saygı duyuyorum. Ama Atletico Madrid ile yaşadığımız şampiyonluklar spor tarihinin en zoruydu. Belki de tarihin en iyi Barcelona ve Real Madrid'ine karşı savaştık.

Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

Bir tarafta Messi, diğer tarafta Ronaldo. İmkansızdı. Maçtan sonra duş alınca Real'in 2-0 maçı kazandığını görmek hayallerinizi yıkıyor. Her sabah yeniden hayal etmeniz lazım."

Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

"Amacım sadece teknik direktör olmak değil. Futbol tarzını değiştirmek istedim. Teknik direktör olmaktan daha fazlası. Yeni futbol tarzı uygulamak istedim. Yardımcı antrenör olmak istemedim.

Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

Bir takım almak ve onu şekillendirmek istedim. Benim ve takımım üzerinde her zaman baskı oldu. Kariyerim nedeniyle bana olacak baskısıyı en aza indirmeye çalıştım. Sahaya odaklandım ve baskıları azalttım."

Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

"Süper Lig'e yükseldik. Ama asıl iş şimdi başlıyor. Tek mutluluğum oyunla kulüp içini nasıl değiştirdiğimizi insanlara gösterdik. Uzun vadede stratejilerimi uygulamaya çalışacağım.

Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim

Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım yapmak istiyorum. Manchester City gibi oynayabilecek takım kurmak istiyorum. Türkiye'deki teknik direktörlerin oyuna odaklandıklarında büyük işler başarabileceğini göstermek istiyorum."

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