Arda Turan iddialı sözler: Futbolu değiştireceğim
Son dakika spor haberleri... Eyüpspor'da Arda Turan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Turan, "Türkiye'de futbolu değiştireceğim." dedi. İşte Turan'ın açıklamaları...
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"Leicester'ın Premier Lig'i kazanması, Bursaspor'un Süper Lig'i kazanmasına saygı duyuyorum. Ama Atletico Madrid ile yaşadığımız şampiyonluklar spor tarihinin en zoruydu. Belki de tarihin en iyi Barcelona ve Real Madrid'ine karşı savaştık.
Bir tarafta Messi, diğer tarafta Ronaldo. İmkansızdı. Maçtan sonra duş alınca Real'in 2-0 maçı kazandığını görmek hayallerinizi yıkıyor. Her sabah yeniden hayal etmeniz lazım."
"Amacım sadece teknik direktör olmak değil. Futbol tarzını değiştirmek istedim. Teknik direktör olmaktan daha fazlası. Yeni futbol tarzı uygulamak istedim. Yardımcı antrenör olmak istemedim.
Bir takım almak ve onu şekillendirmek istedim. Benim ve takımım üzerinde her zaman baskı oldu. Kariyerim nedeniyle bana olacak baskısıyı en aza indirmeye çalıştım. Sahaya odaklandım ve baskıları azalttım."
"Süper Lig'e yükseldik. Ama asıl iş şimdi başlıyor. Tek mutluluğum oyunla kulüp içini nasıl değiştirdiğimizi insanlara gösterdik. Uzun vadede stratejilerimi uygulamaya çalışacağım.
Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım yapmak istiyorum. Manchester City gibi oynayabilecek takım kurmak istiyorum. Türkiye'deki teknik direktörlerin oyuna odaklandıklarında büyük işler başarabileceğini göstermek istiyorum."
"Önemli olan fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama burada mutluyum. Roma'da bir yerlerde ikinci adam olacağıma kendi yerimin lideri olurum."
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