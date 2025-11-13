Sarunas Jasikevicius: Bugün gerçek bir takım gibi gözüktük

Euroleague'in 11. haftasında Fenerbahçe Beko, Hapoel Tel Aviv'i 74-68 mağlup etti ve bu sezonki 6. galibiyetine ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla birlikte galibiyet serisini üç maça çıkardı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyeti değerlendirirken takımının mücadele gücüne dikkat çekti:

"Hücum ribauntları ve ikinci şans sayıları bizim için bu maçta hayatiydi. Bugün oyuncularımdan büyük bir savaş gördük. Ortadaki topları aldık, toplara müdahale ettik. İşler iyi gitmezken hücum ribauntlarıyla ayakta kaldık."

Litvanyalı koç, rakibin kalitesine de vurgu yaptı:

"Hapoel de çok zor şutlar soktu, onlar kaliteli bir takım. Onuralp'in katkısı bizim oyuncularımızdan beklediğimiz türden bir katkıydı. Oyuncular her zaman skor üreterek oyuna dahil olamayabiliyorlar."

Jasikevicius, galibiyet serisine fazla önem vermediğini, asıl odak noktasının takımın kimyası olduğunu belirtti:

"Üç galibiyetlik seri güzel ama serileri çok önemsemiyorum. Bana göre bugün gerçek bir takım gibi gözüktük ki bu benim için daha önemli olan şey."