Anadolu Efes-Panathinaikos maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

EuroLeague'de heyecan dolu bir akşam daha yaşanıyor! Türk temsilcimiz Anadolu Efes, güçlü Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırlıyor. Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesi 17 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde başladı. Bu dev karşılaşma öncesinde Anadolu Efes, ligde iyi bir form grafiği yakalarken, Panathinaikos ise deplasmanda sürpriz yapmak istiyor.

ANADOLU EFES-PANATHINAIKOS KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

1. PERİYOT: Anadolu Efes 0-0 Panathinaikos

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Anadolu Efes – Panathinaikos mücadelesi 17 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde başladı.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın canlı yayını S Sport kanalında. Karşılaşmayı mobil cihaz, tablet veya bilgisayardan izlemek isteyenler için ise S Sport Plus dijital platformu üzerinden yayın yapılıyor.