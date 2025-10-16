Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Alman rakibi Bayern Münih karşısında galibiyet umuduyla parkeye çıktı. Bu sezon umduğu başarıyı henüz yakalayamayan temsilcimiz, ilk dört haftada yalnızca Paris Basketball'u 96-77'le geçerek 5. haftaya tek galibiyetle başladı. Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MÜNİH KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 16-20 BAYERN MUNIH

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.