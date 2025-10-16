CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk ediyor. Lig aşamasında 17. sırada yer alan son şampiyon, lige galibiyetle başlamasının ardından son 3 maçta aldığı yenilgilerle savunmadaki sıkıntısını gözler önüne serdi. Alman rakibi ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle beşinci haftaya girdi. Fenerbahçe Beko - Bayern Münih karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 20:43 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 21:10
Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı CANLI | EuroLeague CANLI MAÇ

Basketbolda Avrupa Ligi'nin 5. hafta müsabakasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Alman rakibi Bayern Münih karşısında galibiyet umuduyla parkeye çıktı. Bu sezon umduğu başarıyı henüz yakalayamayan temsilcimiz, ilk dört haftada yalnızca Paris Basketball'u 96-77'le geçerek 5. haftaya tek galibiyetle başladı. Bayern Münih ise çıktığı 4 mücadelede ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MÜNİH KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

1. PERİYOT: FENERBAHÇE BEKO 16-20 BAYERN MUNIH

FENERBAHÇE BEKO - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı 16 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

