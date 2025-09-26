Miikka Muurinen Partizan’a imza attı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Finlandiya'nın genç basketbol yıldızı Miikka Muurinen, EuroBasket 2025'te gösterdiği performansın ardından EuroLeague ekiplerinden Partizan Mozzart Bet Belgrad ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada transfer duyuruldu.

EUROBASKET 2025'TE PARLADI

Henüz 18 yaşında olan Muurinen, Finlandiya Milli Takımı ile EuroBasket 2025'te sınırlı sürede sahaya çıksa da dikkat çekmeyi başardı. Turnuvada yalnızca 10 dakika ortalamayla oynayan genç forvet, 6.0 sayı ve 2.0 ribaund katkısı verdi. Finlandiya'nın tarihi dördüncülüğünde pay sahibi olan Muurinen, şimdiden ülke basketbol tarihine geçti.

ABD YERİNE AVRUPA'YI SEÇTİ

Muurinen'in bu yıl ABD'de lise basketboluna, AZ Compass Prep programında devam etmesi bekleniyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte rotasını Avrupa'ya çevirerek Partizan'a katıldı.

Basketbola Finlandiya'da Beat Basket (Jarvenpaa) altyapısında başlayan Muurinen, daha sonra İspanya'da Zentro Basket Madrid forması giydi. 2023 yılında ABD'ye taşınarak kariyerine yeni bir yön veren genç yıldız, kısa sürede basketbol dünyasının radarına girdi.