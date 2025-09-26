CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Miikka Muurinen Partizan’a imza attı!

Miikka Muurinen Partizan’a imza attı!

Finlandiya'nın genç basketbol yıldızı Miika Muurinen, EuroLeague ekiplerinden Partizan ile sözleşme imzaladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 19:31 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 19:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Miikka Muurinen Partizan’a imza attı!

Finlandiya'nın genç basketbol yıldızı Miikka Muurinen, EuroBasket 2025'te gösterdiği performansın ardından EuroLeague ekiplerinden Partizan Mozzart Bet Belgrad ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada transfer duyuruldu.

EUROBASKET 2025'TE PARLADI

Henüz 18 yaşında olan Muurinen, Finlandiya Milli Takımı ile EuroBasket 2025'te sınırlı sürede sahaya çıksa da dikkat çekmeyi başardı. Turnuvada yalnızca 10 dakika ortalamayla oynayan genç forvet, 6.0 sayı ve 2.0 ribaund katkısı verdi. Finlandiya'nın tarihi dördüncülüğünde pay sahibi olan Muurinen, şimdiden ülke basketbol tarihine geçti.

ABD YERİNE AVRUPA'YI SEÇTİ

Muurinen'in bu yıl ABD'de lise basketboluna, AZ Compass Prep programında devam etmesi bekleniyordu. Ancak son gelişmelerle birlikte rotasını Avrupa'ya çevirerek Partizan'a katıldı.

Basketbola Finlandiya'da Beat Basket (Jarvenpaa) altyapısında başlayan Muurinen, daha sonra İspanya'da Zentro Basket Madrid forması giydi. 2023 yılında ABD'ye taşınarak kariyerine yeni bir yön veren genç yıldız, kısa sürede basketbol dünyasının radarına girdi.

Okan Buruk'tan flaş sakatlık açıklaması!
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Madrid derbisi öncesi Xabi Alonso kararını verdi! Arda Güler mi, Jude Bellingham mı?
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" 18:15
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:52
Rebecca Allen F.Bahçe'de! Rebecca Allen F.Bahçe'de! 17:43
Beşiktaş 4 futbolcuyla imzaladı! Beşiktaş 4 futbolcuyla imzaladı! 17:41
Türkoğlu en iyi 5'ini açıkladı! Türkoğlu en iyi 5'ini açıkladı! 16:24
Ferdi'den çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım Ferdi'den çarpıcı itiraf: Sakatken gol attım 16:24
Daha Eski
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 16:14
Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? Caner Erkin kadro dışı mı bırakıldı? Caner Erkin neden kadro dışı bırakıldı? 16:07
Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! Sakaryaspor'da kadro dışı kararı! 16:07
Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! Fırtına'nın İstanbul kafilesi açıklandı! 15:38
Defne tarihe geçti! Tam 4 altın madalya... Defne tarihe geçti! Tam 4 altın madalya... 15:26
Saran F.Bahçeli futbolcularla bir araya geldi Saran F.Bahçeli futbolcularla bir araya geldi 15:18