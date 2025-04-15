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Haberler THY EuroLeague Cedi Osman Panathinaikos'la sözleşmesini uzattı!

Cedi Osman Panathinaikos'la sözleşmesini uzattı!

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor, 30 yaşındaki Türk yıldız Cedi Osman ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 11:40
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Cedi Osman Panathinaikos'la sözleşmesini uzattı!

Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Aktor, 30 yaşındaki Türk yıldız Cedi Osman ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Kulüp, tecrübeli forvetin 2026-27 sezonunun sonuna kadar Panathinaikos formasını giymeye devam edeceğini duyurdu.

Yeni sözleşmenin ardından duygularını paylaşan Osman, "Böylesine efsane bir kulüpte, her sezon şampiyonluk için mücadele eden bir takımda iki yıl daha kalacak olmaktan dolayı kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Burada harika insanlar, olağanüstü antrenörler ve muhteşem takım arkadaşlarıyla birlikteyim. Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Panathinaikos taraftarlarına da özel bir teşekkür gönderen Osman, "Buraya geldiğim ilk andan itibaren taraftarlar beni fazlasıyla etkiledi. Her şey gerçekten harika. Onları çok seviyoruz, onların da bizi sevdiğini biliyoruz! Onlar için oynamaya devam edecek olmak beni ayrıca mutlu ediyor." dedi.

Osman, bu sezon Turkish Airlines EuroLeague Playoff'larında eski takımı Anadolu Efes'e karşı forma giyecek. Panathinaikos, beş maçlık seride Final Four 2025 biletini almak için mücadele edecek. Ayrıca Yunanistan Ligi'nde de üst üste ikinci şampiyonluğun peşinde olacaklar.

Hedeflerini de paylaşan Osman, "Elbette amacım olabildiğince çok kupa kazanmak. Ama her şeyden önce EuroLeague şampiyonluğu aklımdan çıkmıyor. Öncelikli hedefim bu sezonla birlikte o kupayı kazanmak!" sözleriyle kararlılığını vurguladı.

NBA'de 496 maçlık tecrübesi bulunan Cedi Osman, geçen yıl Eylül ayında Avrupa'ya dönerek Panathinaikos ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Yeni kontratla birlikte Yunan devinde kariyerine en az iki sezon daha devam edecek.

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