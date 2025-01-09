  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Alba Berlin THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Alba Berlin THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Alba Berlin 20. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 12:54 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 13:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Alba Berlin THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Alba Berlin'i konuk edecek. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Alba Berlin maçı 9 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 3 Ocak Cuma günü konuk ettiği Anadolu Efes'i 84-76 ile geçerek 18. maçında 11. galibiyetini aldı. Temsilcimiz, Marko Guduric 17 sayı, 7 ribaund, 7 asist; Tarık Biberovic 17 sayı ve 5 ribaund istatistikleri üretti. Sarı-lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki son maçında 5 Ocak Pazar günü konuk olduğu Karşıyaka'yı 90-101 ile geçti. Bu sonuçla 13. maçında 12. galibiyetini alarak liderliğini sürdüren takımda Melih Mahmutoğlu 17, Devon Hall ve Nigel Hayes-Davis 13'er sayı üretti. Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, Arturs Zagars ve Wade Baldwin IV sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a 1.97'lik dev forvet!
Erzurumspor - Göztepe | CANLI
DİĞER
BUGÜNKÜ MAÇLAR - ZTK FİKSTÜR 9 Ocak 2025 Perşembe: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Suriye'de tokat yiyenler 'Acem'i planlara girişti! İran ve YPG masaya oturdu: Başrol Kaani yan rol Talabani perde ardı İsrail
G.Saray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca!
İlkay için geri sayım! Transfer tarihini duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United'da Graham Potter dönemi West Ham United'da Graham Potter dönemi 12:42
Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman? Sheffield United - Cardiff City maçı ne zaman? 12:39
Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman? Al Nassr - Al Akhdoud maçı ne zaman? 11:57
Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman? Real Madrid - Mallorca maçı ne zaman? 11:35
G.Saray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca! G.Saray'dan Milan'ın "demirbaşına" kanca! 11:34
Osimhen için Avrupa'yı sallayacak iddiası Bunu kimse beklemiyordu Osimhen için Avrupa'yı sallayacak iddiası Bunu kimse beklemiyordu 11:16
Daha Eski
En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı En Nesyri Al Nassr'a neden gitmedi? Gerçek ortaya çıktı 11:08
Çorum FK - Konyaspor ZTK maçı saat kaçta Çorum FK - Konyaspor ZTK maçı saat kaçta 11:02
Ediz Dzeko yolcu! Ediz Dzeko yolcu! 10:47
Gaziantep FK - İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta? Gaziantep FK - İstanbulspor ZTK maçı saat kaçta? 10:46
Cavaliers, Thunder'ın 15 maçlık serisini bitirdi Cavaliers, Thunder'ın 15 maçlık serisini bitirdi 10:33
Erzurumspor - Göztepe ZTK maçı saat kaçta? Erzurumspor - Göztepe ZTK maçı saat kaçta? 10:33