Partizan - Fenerbahçe Beko maçı canlı izle | Partizan - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan, 18. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Partizan deplasmanına konuk olacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Partizan - Fenerbahçe Beko maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, oynadığı 16 maçta 10 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Partizan ise 7 galibiyet, 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.