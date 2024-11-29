Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano canlı izle | Fenerbahçe - Milano basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda? THY Euroleague

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Olimpia Milano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 29 Kasım Cuma günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.