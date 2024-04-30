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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de play-off serisi üçüncü maçında Monaco'yu ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de mücadele eden temsilmiz Fenerbahçe Beko, play-off serisi üçüncü maçında sahasında Monaco'yu ağırlayacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 10:37
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Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de play-off serisi üçüncü maçında Monaco'yu ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de play-off çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında 1 Mayıs Çarşamba günü Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Üç galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e kalacağı çeyrek final etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93-88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti.

Çeyrek final etabının dördüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da yapılacak.

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