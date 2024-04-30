Fenerbahçe Beko THY EuroLeague'de play-off serisi üçüncü maçında Monaco'yu ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de play-off çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında 1 Mayıs Çarşamba günü Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.
Üç galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e kalacağı çeyrek final etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93-88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti.
Çeyrek final etabının dördüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da yapılacak.