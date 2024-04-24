AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, Monaco ile kozlarını paylaşacak. Play-off çeyrek final serisi ilk maçı Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak. Fenerbahçe'de Yiğit Hamza mestoğlu'nun sakatlığı sürerken, Jonathan Motley'in durumu maç saatinde belli olacak. Mücadeleyi Miguel Angel Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya), Arturas Sukys (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

MONACO - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AS Monaco - Fenerbahçe Beko maçı 24 Nisan Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.

FİNAL FOUR ALMANYA'DA!

2023-2024 sezonu final four maçları, 24-26 MAyıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

NORMAL SEZONDA BİRER GALİBİYET!

Normal sezonda Fenerbahçe Beko ve AS Monaco, iki kere karşı karşıya geldi. Bu iki mücadeleden ilkini Fenerbahçe Beko kazanırken, ikincisini de AS Monaco kazandı.