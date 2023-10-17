Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko-Panathinaikos canlı skor)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 3. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlıyor.

Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.

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1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 27-9 PANATHINAIKOS 2. ÇEYREK OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 33-21 PANATHINAIKOS

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