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Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko-Panathinaikos canlı skor)

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko evinde Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 20:08 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 20:48
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko-Panathinaikos canlı skor)

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 3. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlıyor.

Birer galibiyet ve yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde sezona EA7 Emporio Armani Milan'ı evinde 85-82 yenerek başladı. Sarı-lacivertli ekip, ikinci haftada ise İspanyol ekibi Valencia Basket'e deplasmanda 77-74 mağlup oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ise sezonun ilk maçında Olympiakos'a 88-78 yenildi. Panathinaikos ikinci haftada ise Bayern Münih'e 78-71 üstünlük sağladı.

CANLI SKOR

1. ÇEYREK SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 27-9 PANATHINAIKOS

2. ÇEYREK OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 33-21 PANATHINAIKOS

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FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı S Sport'tan CANLI yayınlanıyor.

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