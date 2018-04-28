Obradovic eski dostlara rakip oldu
Obradovic, Dörtlü Final’de iki eski oyuncusu ve bir de eski yardımcısının çalıştırdığı takımlara karşı sahaya çıkabilir.
İkili 2009'da Panathinaikos ile Avrupa Ligi'ni de kazanmıştı. Panathinaikos karşısında Final-Four arayan Real Madrid'in baş antrenörü Pablo Laso da 1997'de Obra'nın çalıştırdığı Real Madrid ile oyuncu olarak Saporta Kupası kaldırdı. CSKA Moskova'nın başantrenörü İtoudis de, Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptı. Yani Madrid ve CSKA'nın da turu geçmeleri halinde Obradovic, Belgrad'da iki eski oyuncusu ve eski yardımcısı ile rakip olacak.
FENERBAHÇE'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ
Fenerbahçe Doğuş, Avrupa basketboluna damga vurmaya devam ederken, üst üste 4. Dörtlü Final camiada büyük sevinç yarattı. Son şampiyon unvanı ile Belgrad'a gidecek olan sarılacivertliler, en başarılı normal sezon performansını sergileyerek bunu başardı. Obradovic'in öğrencileri 2014-2015 ile 2015-2016'da 22'şer, 2016-2017'de ise normal sezon ve play-off'ta toplam 21 galibiyet alarak Dörtlü Final'e gitmişti. Obradovic'in öğrencileri bu sezon ise 24 galibiyetle Dörtlü Final'in yolunu tuttu ve 10 maç yitirdi. Fenerbahçe ayrıca çeyrek final serilerindeki 12-1'lik üstünlüğü ile de parmak ısırtıyor.
KUPA SİZE YAKIŞIR
Fenerbahçe Doğuş'un Baskonia'yı mağlup edip, play-off çeyrek final serisini 3-1 ile kazandığı maçtan sonra Nikola Kalinic'in, rakibin Gürcü yıldızı Tornike Shengelia'ya saat işareti yapıp, "Saat kaç, biz Belgrad'a gidiyoruz" diye bağırması dikkat çekmişti. Bunun sebenin ise, Baskonia'nın kazandığı 3. maçın sonlarında Shengelia'nın yaptığı bir smaç sonrası Fenerbahçe bencine aynı şekilde saat gibi kolunu gösterip, "Şimdi bizim zamanımız" diye bağırması olduğu ortaya çıktı.
İkili arasındaki bu atışma fazla büyümezken gecenin geç saatlerinde Shengelia ve Fenerbahçe takımı bir restoranda karşılaştılar. Gece saat 01:40'ı gösterirken gerçekleşen olayda Shengelia sarı-lacivertlilerin masasına gelip, "Bunu söylemek için duruş sahibi olmak gerek. Sonuna kadar hak ettiniz ve umarım şampiyon olursunuz" dedi ve Kalinic'e sarıldı. Sarı-lacivertli basketbolcular da Gürcü yıldızı alkışlayarak karşılık verdiler (SABAH)
- 28.4.2018
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 7
Yorum
gkhn Şu adamın Galatasaraylı olmasını çok isterdim...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş kararını değiştirmeli, maça çıkmalıdır
Toplam 27
Yorum
Haydar Çıkacaklar zaten başkanım. Bunlarda bir tiyatro lakin sizin tanıdığınızı zannettiğiniz BJK yi bunların ne hale getirdiğini görün.
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Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
cüneyt çakır ? Kasımpaşa nın 3 büyüklerle oynadıkları maçları neden Cüneyt çakır yönetiyor hep ? biri talimat vermiş gibi sanki durum ....
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