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Başkan Erdoğan Milli Takım'ı desteklemek için Berlin'e geldi!

EURO 2024 çeyrek final maçında A Milli Takımız, Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Takım'ı desteklemek için Berlin'e geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 21:20
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Başkan Erdoğan Milli Takım'ı desteklemek için Berlin'e geldi!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e gelen Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.

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